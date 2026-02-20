Germany's Stance on Nuclear Armament Sparks EU Dialogue
Germany’s Defence Minister reaffirmed the nation's decision against acquiring nuclear weapons, emphasizing conventional military support for France. Amid discussions with France on European nuclear deterrence, the stance signifies Germany's commitment to its contractual obligations while balancing NATO's strategic dynamics.
Germany's Defence Minister, Boris Pistorius, has reiterated the country's stance against acquiring nuclear weapons, focusing instead on conventional military support for France. Speaking during the Group of Five defence ministers meeting in Krakow, Pistorius emphasized Germany's commitment to upholding its contractual obligations without engaging in nuclear participation.
This announcement comes amid ongoing discussions between Berlin and Paris regarding a European nuclear deterrent. Chancellor Friedrich Merz recently revealed that Germany has initiated dialogues with France to enhance nuclear deterrence capabilities across Europe.
The German government remains steadfast in its strategic approach, balancing international commitments while contributing to collective European security through conventional means.
