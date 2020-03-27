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BRIEF-Bank of Canada to purchase Canadian govt bonds until recovery is well under way - Poloz

  • Reuters
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  • Updated: 27-03-2020 23:50 IST
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  • Created: 27-03-2020 23:50 IST
BRIEF-Bank of Canada to purchase Canadian govt bonds until recovery is well under way - Poloz

Canadian Finance Minister Bill Morneau and Bank of Canada Governor Stephen Poloz held a joint news conference. * CANADA GOVERNMENT PROVIDING C$65 BILLION IN DIRECT SUPPORT TO SMALL- AND MEDIUM-SIZED COMPANIES, AND C$30 BILLION IN DEFERRED TAXES -FINANCE MINISTER BILL MORNEAU

* BANK OF CANADA GOVERNOR STEPHEN POLOZ SAYS MONETARY POLICY WILL NOT HAVE ITS USUAL IMPACT IN AN ECONOMY THAT HAS BEEN SHUT DOWN * BANK OF CANADA'S POLOZ SAYS TO CONTINUE TO PURCHASE GOVERNMENT OF CANADA BONDS UNTIL RECOVERY IS WELL UNDER WAY

* CORRECT-BANK OF CANADA TO BALANCE SHEET HAS INCREASED BY ABOUT C$90 BILLION (NOT $90 BILLION) IN PAST TWO WEEKS- POLOZ * CANADA IS TRYING TO MAKE SURE THAT IT GUARANTEES CREDIT TO OIL AND GAS SECTOR, ESPECIALLY SMALL AND MEDIUM SIZED COMPANIES, STILL WORKING ON DETAILS - FINANCE MINISTER MORNEAU

* CANADA IS PUTTING OUT ABOUT 5% OF GDP OR MORE, EXCLUDING CREDIT, TO CUSHION BLOW FROM CORONAVIRUS, MAY NEED TO DO MORE- FINANCE MINISTER MORNEAU * CANADIAN FINANCE MINISTER MORNEAU SAYS THERE IS NO CAP WHEN ASKED ABOUT HOW MUCH GOVERNMENT CAN SPEND TO OFFSET VIRUS IMPACT

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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