International Development News
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Terrorist attack in Syria; at least 10 civilians killed

Terrorist attack in Syria; at least 10 civilians killed
Representative Picture. Image Credit: ANI

At least 10 civilians killed in a terrorist bomb attack on a marketplace in Tal Abyad, Syria on Saturday, according to Anadolu Agency. The Syrian Observatory has said that the car bomb blast also left 20 others injured.

Further details are awaited.

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