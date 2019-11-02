Terrorist attack in Syria; at least 10 civilians killed
At least 10 civilians killed in a terrorist bomb attack on a marketplace in Tal Abyad, Syria on Saturday, according to Anadolu Agency. The Syrian Observatory has said that the car bomb blast also left 20 others injured.
#BREAKING At least 10 civilians killed in terrorist bomb attack on marketplace in Tal Abyad, Syria— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 2, 2019
Further details are awaited.
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