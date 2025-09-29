Left Menu

Britain's New Immigration Rule: A Value Test for Permanent Residency

Britain plans to tighten immigration rules by requiring migrants to prove societal value for permanent residency. Interior minister Shabana Mahmood suggests criteria including language proficiency, community service, and clean criminal records. This move aims to curb the Reform UK party's rising influence and address ongoing immigration concerns post-Brexit.

Devdiscourse News Desk | Liverpool | Updated: 29-09-2025 03:01 IST | Created: 29-09-2025 03:01 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • United Kingdom

The British government is evaluating stricter immigration reforms, specifically implementing a value-based assessment for migrants seeking permanent residency, a measure announced by Interior Minister Shabana Mahmood on Monday.

Under current policy, migrants can receive indefinite leave to remain after five years. However, proposed changes would require applicants to meet criteria such as paying social security, maintaining a clean criminal record, and demonstrating language proficiency.

These considerations emerge as the government responds to the growing influence of Reform UK, led by Nigel Farage, which advocates alternative immigration policies. Prime Minister Keir Starmer's Labour Party seeks to distance itself from Reform's more extreme proposals by emphasizing a balanced approach focused on merit.

