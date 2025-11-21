BRIEF-Italy to draft a regulatory proposal on 'golden power' takeover rules, Economy minister says
Italy's Economy Minister Giancarlo Giorgetti said:
* ITALY'S ECONOMY MINISTER: WE WILL RESPOND TO EU OBJECTIONS TO GOLDEN POWERS RULES IN THE APPROPRIATE FORUMS
* ITALY ECONOMY MINISTER: WE WILL DRAFT A REGULATORY PROPOSAL THAT WILL CLARIFY THE SITUATION AND OVERCOME THE EU OBJECTIONS Source text: Further company coverage:
