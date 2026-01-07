Left Menu

Zelenskiy Seeks EU Bid Talks Amid Calls for Security Guarantees from Allies

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy urged allies for solid security assurances to prevent Russian attacks, while aiming to advance EU membership discussions and pushing for stronger sanctions on Russia. Cyprus is prioritizing Ukraine during its EU presidency, acknowledging parallels with its own historical conflicts.

Devdiscourse News Desk | Updated: 07-01-2026 20:36 IST | Created: 07-01-2026 20:36 IST
Zelenskiy Seeks EU Bid Talks Amid Calls for Security Guarantees from Allies

In a push for greater security and progress on European Union membership, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy is calling on international allies for firm commitments against future Russian aggression. He made these appeals during a meeting with Cypriot President Nikos Christodoulides in Nicosia, as Cyprus assumes the EU's rotating presidency.

Zelenskiy emphasized the urgency of advancing discussions on Ukraine's EU accession, a bid driven by the geopolitical shifts following Russia's 2022 invasion. Working through challenges such as ongoing conflicts and opposition from within the EU, particularly Hungary, Ukraine aims for political and economic anchoring to the West.

The discussions highlighted Cyprus' unwavering support in maintaining sanctions against Russia, drawing from its experiences with unresolved invasions. Cypriot leadership underscored Ukraine's significance during its presidency term, intending to bolster support from Middle Eastern nations, as evidenced by the inclusion of regional leaders in upcoming ceremonies.

TRENDING

1
Knife Attack on Shiv Sena's Ward 92 Candidate in Bandra

Knife Attack on Shiv Sena's Ward 92 Candidate in Bandra

 India
2
Devastating LPG Blast Injures Ten in Pune Hotel

Devastating LPG Blast Injures Ten in Pune Hotel

 India
3
Controversy Erupts Over Massive Voter List Deletions in Uttar Pradesh

Controversy Erupts Over Massive Voter List Deletions in Uttar Pradesh

 India
4
Fadnavis' Vision: Transforming Mumbai's Infrastructure Landscape

Fadnavis' Vision: Transforming Mumbai's Infrastructure Landscape

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI-driven fintech boosts long-term bank stability but raises short-term risks

Post-pandemic surge in AI-powered mHealth reshapes healthcare delivery

Education’s AI revolution rests on telecommunications and ethics

Generative AI forces rethink of authorship, ownership and creative rights

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026