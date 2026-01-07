Zelenskiy Seeks EU Bid Talks Amid Calls for Security Guarantees from Allies
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy urged allies for solid security assurances to prevent Russian attacks, while aiming to advance EU membership discussions and pushing for stronger sanctions on Russia. Cyprus is prioritizing Ukraine during its EU presidency, acknowledging parallels with its own historical conflicts.
In a push for greater security and progress on European Union membership, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy is calling on international allies for firm commitments against future Russian aggression. He made these appeals during a meeting with Cypriot President Nikos Christodoulides in Nicosia, as Cyprus assumes the EU's rotating presidency.
Zelenskiy emphasized the urgency of advancing discussions on Ukraine's EU accession, a bid driven by the geopolitical shifts following Russia's 2022 invasion. Working through challenges such as ongoing conflicts and opposition from within the EU, particularly Hungary, Ukraine aims for political and economic anchoring to the West.
The discussions highlighted Cyprus' unwavering support in maintaining sanctions against Russia, drawing from its experiences with unresolved invasions. Cypriot leadership underscored Ukraine's significance during its presidency term, intending to bolster support from Middle Eastern nations, as evidenced by the inclusion of regional leaders in upcoming ceremonies.