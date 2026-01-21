The Greenland Gambit: Trump's Quest for Arctic Dominance
U.S. President Donald Trump is intensifying efforts to acquire Greenland, envisioning it as a strategic Arctic outpost. His controversial push has faced European resistance and criticism from NATO leaders. Trump justifies his stance as a national security measure, amidst broader geopolitical tensions involving Russia and China.
President Donald Trump is ramping up his controversial campaign to acquire Greenland, viewing it as a strategic asset to fortify U.S. influence in the Arctic. As he heads to the World Economic Forum in Davos, Trump is set to discuss the prospect with European leaders, amid skepticism and opposition.
Although Danish and Greenlandic officials offer alternatives for increased U.S. presence, Trump's cryptic insistence points to a steadfast commitment to his acquisition vision. Despite objections, he underscores national security as the primary motive, drawing parallels to concerns over Russian and Chinese activities in the Arctic region.
Additionally, Trump plans to unveil a housing initiative, allowing Americans to use 401(k) savings for home down payments, highlighting his economic agenda. He also intends to convene with key global leaders and address the Board of Peace's role in Middle East crises. Trump returns to Washington late Thursday.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Security assessments and independent reviews indicate there is no threat to Bangladesh players, media, officials and fans in India: ICC.
Russian Strategic Bombers Patrol Sea of Japan
Parliamentary Focus: Examining Security and AI-Based Frauds
Smart Glasses Revolutionize Security at Delhi's Republic Day
Heightened Security Measures Sweep Jammu Ahead of Republic Day