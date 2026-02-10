Sen. Susan Collins Announces Re-election Bid Amid Trump Opposition
Republican Senator Susan Collins is running for a sixth term in the midterm elections, amid opposition from Donald Trump. A moderate, Collins faces competition in Maine, a state Trump lost significantly. Her bid is crucial as Republicans aim to maintain control of the Senate in a politically charged environment.
"Amid Washington's dysfunction and low public trust, Maine requires experienced, stable leadership and a senator dedicated to effective governance," Collins asserted in a Bangor Daily News op-ed. A centrist, Collins, now 73, is perceived as the most at-risk Senate Republican in this cycle. Her potential Democratic challengers, including Maine Governor Janet Mills and progressive Graham Platner, have polled robustly against her, according to RealClearPolitics.com.
The Republican party, holding a 53-47 majority in the Senate, faces mounting Democratic aspirations to slim this margin or gain control. Trump's decisive grip on the Republican faction may pivot election outcomes, particularly as he criticized five Senate Republicans, including Collins, over a resolution to restrict his military actions in Venezuela.
