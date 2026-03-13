Supreme Court Blocks Trump Official's Visit to Bolsonaro
Brazil's Supreme Court Justice Alexandre de Moraes denied Jair Bolsonaro's request for a visit from Trump official Darren Beattie. Bolsonaro's lawyers sought approval for the meeting, amid concerns of potential interference in Brazil's internal affairs. Bolsonaro is serving a 27-year sentence for coup plotting.
Brazil's Supreme Court Justice Alexandre de Moraes has denied a request from former President Jair Bolsonaro, currently imprisoned, for a visit from a Trump administration official, according to court documents revealed on Thursday.
This week, Bolsonaro's legal team petitioned the Brazilian Supreme Court to permit Darren Beattie, who has been appointed by U.S. President Donald Trump to a senior advisory role focused on Brazil, to visit the ex-president in prison next week. Bolsonaro is serving a 27-year sentence for his involvement in a coup attempt against his successor, President Luiz Inacio Lula da Silva.
Earlier on Thursday, Brazil's Foreign Minister Mauro Vieira warned Justice Moraes in an official document that such a visit by Beattie might constitute interference in the nation's domestic affairs.
