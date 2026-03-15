Turkey's Neutral Stance in Middle East Tensions: Fidan's Diplomatic Mission
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan asserts Turkey's commitment to staying neutral amid the expanding US-Iran conflict. Despite provocation, Fidan emphasizes diplomacy, proposing regional dialogues and criticizing Israel's actions. Turkey aims to contribute to peace in Gaza under Trump's Board of Peace, albeit amid Israeli concerns.
- Country:
- Turkey
In an exclusive interview with The Associated Press, Turkey's influential Foreign Minister Hakan Fidan stated on Saturday that genuine efforts to resume US-Iran discussions are lacking, although he believes Iran remains open to discreet negotiations. Amid escalating tensions in the Middle East, Turkey aims to maintain its neutral stance as it navigates complex diplomatic waters.
Fidan, an experienced diplomat known for his strategic acumen, highlighted Ankara's efforts to mediate between Washington and Tehran before hostilities erupted. Turkey has criticized both US and Israeli actions against Iran, urging restraint from all parties involved. Despite the volatility, Fidan stressed Turkey's commitment to avoiding direct involvement in the conflict.
Turkey has proposed initiatives to foster dialogue and address broader regional issues, yet continues to grapple with the hurdles posed by Iran's missile and proxy warfare strategies. In parallel, Turkey seeks an active role in postwar stabilization efforts in Gaza, advocating for Palestinian governance and international cooperation under the contentious Board of Peace, backed by US President Donald Trump.
- READ MORE ON:
- Turkey
- Hakan Fidan
- diplomacy
- Iran
- US-Iran negotiations
- Middle East
- Erdogan
- Israel
- NATO
- Gaza
