Turkey's Neutral Stance in Middle East Tensions: Fidan's Diplomatic Mission

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan asserts Turkey's commitment to staying neutral amid the expanding US-Iran conflict. Despite provocation, Fidan emphasizes diplomacy, proposing regional dialogues and criticizing Israel's actions. Turkey aims to contribute to peace in Gaza under Trump's Board of Peace, albeit amid Israeli concerns.

Devdiscourse News Desk | Ankara | Updated: 15-03-2026 00:55 IST | Created: 15-03-2026 00:55 IST
In an exclusive interview with The Associated Press, Turkey's influential Foreign Minister Hakan Fidan stated on Saturday that genuine efforts to resume US-Iran discussions are lacking, although he believes Iran remains open to discreet negotiations. Amid escalating tensions in the Middle East, Turkey aims to maintain its neutral stance as it navigates complex diplomatic waters.

Fidan, an experienced diplomat known for his strategic acumen, highlighted Ankara's efforts to mediate between Washington and Tehran before hostilities erupted. Turkey has criticized both US and Israeli actions against Iran, urging restraint from all parties involved. Despite the volatility, Fidan stressed Turkey's commitment to avoiding direct involvement in the conflict.

Turkey has proposed initiatives to foster dialogue and address broader regional issues, yet continues to grapple with the hurdles posed by Iran's missile and proxy warfare strategies. In parallel, Turkey seeks an active role in postwar stabilization efforts in Gaza, advocating for Palestinian governance and international cooperation under the contentious Board of Peace, backed by US President Donald Trump.

TRENDING

1
Chaos Erupts as Fire Sparks Blaze at UN Peacekeeping Post

Chaos Erupts as Fire Sparks Blaze at UN Peacekeeping Post

 Lebanon
2
Tragedy in Manipur: Toddler's Life Cut Short by Hidden Bomb

Tragedy in Manipur: Toddler's Life Cut Short by Hidden Bomb

 India
3
Trump's Call to Action: Nations Unite Over Hormuz Strait Crisis

Trump's Call to Action: Nations Unite Over Hormuz Strait Crisis

 United States
4
India lost 0-2 to England in final of FIH Women's Hockey World Cup Qualifiers but still qualified for this year's showpiece.

India lost 0-2 to England in final of FIH Women's Hockey World Cup Qualifier...

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Intimate Partner Violence Influences HIV Prevention Behaviors in Male Couples

Energy shocks and strong demand drove eurozone inflation surge after pandemic

Climate change threatens health across Europe as regions step up action: WHO

Digital Gig Platforms Transform Work Across Asia-Pacific, Study Warns of Risks

