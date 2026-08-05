China sentences former defence industry regulator to 10 years for graft, influence peddling

A Chinese court has sentenced Zhang Jianhua, a former defence industry regulator deputy director, to 10 years in prison for bribery.

Reuters | Updated: 05-08-2026 15:42 IST | Created: 05-08-2026 15:42 IST
China sentences former defence industry regulator to 10 years for graft, influence peddling
  • Country:
  • China

A Chinese ​court on Wednesday sentenced Zhang ‌Jianhua, a ​former deputy director of its defence industry regulator, to 10 years in prison ‌for bribery in part of a wider anti-graft shake-up in China's defence sector and military.

($1 = 6.7488 Chinese ‌yuan ‌renminbi)

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