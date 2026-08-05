China sentences former defence industry regulator to 10 years for graft, influence peddling
A Chinese court has sentenced Zhang Jianhua, a former defence industry regulator deputy director, to 10 years in prison for bribery.
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A Chinese court on Wednesday sentenced Zhang Jianhua, a former deputy director of its defence industry regulator, to 10 years in prison for bribery in part of a wider anti-graft shake-up in China's defence sector and military.
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