IPL Scoreboard: RR vs KKR

Scoreboard of the IPL match between Rajasthan Royals and Kolkata Knight Riders here on Monday.

Rajasthan Royals: Jos Buttler c Chakaravarthy b Cummins 103 Devdutt Padikkal b Narine 24 Sanju Samson c Shivam Mavi b Russell 38 Shimron Hetmyer not out 26 Riyan Parag c Shivam Mavi b Narine 5 Karun Nair c Cummins b Shivam Mavi 3 Ravichandran Ashwin not out 2 Extras: (B-3, LB-6, W-6, NB-1) 16 Total: (5 wkts, 20 Overs) 217 Fall of Wickets: 97-1, 164-2, 183-3, 189-4, 198-5.

Bowler: Umesh Yadav 4-0-44-0, Shivam Mavi 4-0-34-1, Varun Chakaravarthy 2-0-30-0, Pat Cummins 4-0-50-1, Sunil Narine 4-0-21-2, Andre Russell 2-0-29-1. (MORE) PTI ATK ATK

