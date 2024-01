Tennis-Australian Open order of play on Sunday

Order of play on the main courts on the eighth day of the Australian Open on Sunday (prefix number denotes seeding): * Day session: From 12 p.m. (0100 GMT)

* Night session: From 7 p.m. (0800 GMT) ROD LAVER ARENA

Magdalena Frech (Poland) v 4-Coco Gauff (U.S.) 1-Novak Djokovic (Serbia) v 20-Adrian Mannarino (France)

Night session 10-Alex de Minaur (Australia) v 5-Andrey Rublev (Russia)

MARGARET COURT ARENA Amanda Anisimova (U.S.) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

4-Jannik Sinner (Italy) v 15-Karen Khachanov (Russia) JOHN CAIN ARENA

12-Taylor Fritz (U.S.) v 7-Stefanos Tsitsipas (Greece) Mirra Andreeva (Russia) v 9-Barbora Krejcikova (Czech Republic)

