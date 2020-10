IPL Scoreboard: RCB vs CSK

Scoreboard of Indian Premier League match between Royal Challengers Bangalore and Chennai Super Kings here on Sunday

Royal Challengers Bangalore Innings Devdutt Padikkal c Gaikwad b Santner 22 Aaron Finch c Gaikwad b Curran 15 Virat Kohli c du Plessis b Curran 50 AB de Villiers c du Plessis b D Chahar 39 Moeen Ali c Santner b Curran 1 Chris Morris b D Chahar 2 Gurkeerat Singh Mann not out 2 Washington Sundar not out 5 Extras: (LB-2 W-5 NB-2) 9 Total: (For 6 wickets in 20 overs) 145 Fall of Wickets: 1/31 2/46 3/128 4/132 5/138 6/139 Bowling: Deepak Chahar 4-0-31-2, Monu Kumar 2-0-20-0, Sam Curran 3-0-19-3, Mitchell Santner 4-0-23-1, Imran Tahir 4-0-30-0, Ravindra Jadeja 3-0-20-0.