FACTBOX-Soccer-List of French champions

French Ligue 1 winners since the professional league was established in 1932-33: 1932-33 Olympique Lillois

1933-34 FC Sete 1934-35 Sochaux

1935-36 Racing Club Paris 1936-37 Olympique de Marseille

1937-38 Sochaux 1938-39 FC Sete

1939-45 Interrupted due to World War II 1945-46 Lille

1946-47 CO Roubaix-Tourcoing 1947-48 Olympique de Marseille

1948-49 Stade de Reims 1949-50 Girondins de Bordeaux

1950-51 Nice 1951-52 Nice

1952-53 Stade de Reims 1953-54 Lille

1954-55 Stade de Reims 1955-56 Nice

1956-57 St Etienne 1957-58 Stade de Reims

1958-59 Nice 1959-60 Stade de Reims

1960-61 Monaco 1961-62 Stade de Reims

1962-63 Monaco 1963-64 St Etienne

1964-65 Nantes 1965-66 Nantes

1966-67 St Etienne 1967-68 St Etienne

1968-69 St Etienne 1969-70 St Etienne

1970-71 Olympique de Marseille 1971-72 Olympique de Marseille

1972-73 Nantes 1973-74 St Etienne

1974-75 St Etienne 1975-76 St Etienne

1976-77 Nantes 1977-78 Monaco

1978-79 Racing Strasbourg 1979-80 Nantes

1980-81 St Etienne 1981-82 Monaco

1982-83 Nantes 1983-84 Girondins de Bordeaux

1984-85 Girondins de Bordeaux 1985-86 Paris St Germain

1986-87 Girondins de Bordeaux 1987-88 Monaco

1988-89 Olympique de Marseille 1989-90 Olympique de Marseille

1990-91 Olympique de Marseille 1991-92 Olympique de Marseille

1992-93 Title not awarded * 1993-94 Paris St Germain

1994-95 Nantes 1995-96 Auxerre

1996-97 Monaco 1997-98 RC Lens

1998-99 Girondins de Bordeaux 1999-00 Monaco

2000-01 Nantes 2001-02 Olympique Lyonnais

2002-03 Olympique Lyonnais 2003-04 Olympique Lyonnais

2004-05 Olympique Lyonnais 2005-06 Olympique Lyonnais

2006-07 Olympique Lyonnais 2007-08 Olympique Lyonnais

2008-09 Girondins Bordeaux 2009-10 Olympique de Marseille

2010-11 Lille 2011-12 Montpellier

2012-13 Paris St Germain 2013-14 Paris St Germain

2014-15 Paris St Germain 2015-16 Paris St Germain

2016-17 Monaco 2017-18 Paris St Germain

2018-19 Paris St Germain 2019-20 Paris St Germain

2020-21 Lille 2021-22 Paris St Germain

2022-23 Paris St Germain * Olympique de Marseille stripped of title for match-fixing and demoted to second division

