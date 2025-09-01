Left Menu

Vondrousova Triumphs to Reach U.S. Open Quarter-Finals

Czech tennis player Marketa Vondrousova advanced to the U.S. Open quarter-finals, defeating ninth seed Elena Rybakina. Vondrousova, ranked 60th, triumphed 6-4, 5-7, 6-2. Despite challenges, she expressed joy in reaching the last eight at Flushing Meadows again. Her next opponent is world number one Aryna Sabalenka.

Devdiscourse News Desk | Updated: 01-09-2025 09:24 IST | Created: 01-09-2025 09:24 IST
Marketa Vondrousova

Czech tennis player Marketa Vondrousova secured her place in the U.S. Open quarter-finals by defeating ninth seed Elena Rybakina in a gripping match on Sunday.

Despite slipping to number 60 in world rankings, Vondrousova showcased her resilience at Flushing Meadows, expressing delight in reaching the last eight once more.

She overcame a challenging opening set and battled through a tough second to clinch victory, setting up a clash with defending champion Aryna Sabalenka next.

