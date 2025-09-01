Vondrousova Triumphs to Reach U.S. Open Quarter-Finals
Czech tennis player Marketa Vondrousova advanced to the U.S. Open quarter-finals, defeating ninth seed Elena Rybakina. Vondrousova, ranked 60th, triumphed 6-4, 5-7, 6-2. Despite challenges, she expressed joy in reaching the last eight at Flushing Meadows again. Her next opponent is world number one Aryna Sabalenka.
Czech tennis player Marketa Vondrousova secured her place in the U.S. Open quarter-finals by defeating ninth seed Elena Rybakina in a gripping match on Sunday.
Despite slipping to number 60 in world rankings, Vondrousova showcased her resilience at Flushing Meadows, expressing delight in reaching the last eight once more.
She overcame a challenging opening set and battled through a tough second to clinch victory, setting up a clash with defending champion Aryna Sabalenka next.
