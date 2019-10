FACTBOX-Rugby-World Cup-England v Argentina

Factbox on the Rugby World Cup Pool C fixture between England and Argentina: WHERE

Tokyo Stadium, Tokyo WHEN

Saturday, Oct. 5 at 5pm local time (0800 GMT) ENGLAND

World ranking: 3 Coach: Eddie Jones (Australia)

Captain: Owen Farrell Team: 15-Elliot Daly, 14-Anthony Watson, 13-Manu Tuilagi, 12-Owen Farrell, 11-Jonny May, 10-George Ford, 9-Ben Youngs, 8-Billy Vunipola, 7-Sam Underhill, 6-Tom Curry, 5-George Kruis, 4-Maro Itoje, 3-Kyle Sinckler, 2-Jamie George, 1-Joe Marler

Replacements: 16-Luke Cowan-Dickie, 17-Mako Vunipola, 18-Dan Cole, 19-Courtney Lawes, 20-Lewis Ludlam, 21-Willi Heinz, 22-Henry Slade, 23-Jack Nowell. ARGENTINA

World ranking: 10 Coach: Mario Ledesma (Argentina)

Captain: Pablo Matera Team: 15-Emiliano Boffelli, 14-Matias Moroni, 13-Matias Orlando, 12-Jeronimo De La Fuente, 11-Santiago Carreras, 10-Benjamin Urdapilleta, 9-Tomas Cubelli, 8-Javier Ortega Desio, 7-Marcos Kremer, 6-Pablo Matera, 5-Tomas Lavanini, 4-Guido Petti, 3-Juan Figallo, 2-Julian Montoya, 1-Nahuel Tetaz Chaparro

Replacements: 16-Agustin Creevy, 17-Mayco Vivas, 18- Santiago Medrano, 19-Matias Alemanno, 20-Tomas Lezana, 21-Felipe Ezcurra, 22-Lucas Mensa, 23-Bautista Delguy. OFFICIALS

Referee: Nigel Owens (Wales) Assistants: Ben O'Keefe (New Zealand), Andrew Brace (Ireland)

TMO: Marius Jonker (South Africa) POOL C FIXTURES/RESULTS (date/opponent/venue)

ENGLAND Sept 22 England 35-3 Tonga Sapporo

Sept 26 England 45-7 U.S. Kobe Oct 12 v France Yokohama

ARGENTINA Sept 21 Argentina 21-23 France Tokyo

Sept 28 Argentina 28-12 Tonga Osaka Oct 9 v U.S. Kumagaya

