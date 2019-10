FACTBOX-Rugby-World Cup-England v Australia

Factbox on the Rugby World Cup quarter-final match between England and Australia: WHERE

Oita Stadium, Oita WHEN

Saturday, Oct. 19th at 4.15 pm local time (0715 GMT) ENGLAND

World ranking: 3 Coach: Eddie Jones (Australia)

Captain: Owen Farrell Team: 15-Elliot Daly, 14-Anthony Watson, 13-Henry Slade, 12-Manu Tuilagi, 11-Jonny May, 10-Owen Farrell, 9-Ben Youngs, 8-Billy Vunipola, 7-Sam Underhill, 6-Tom Curry, 5-Courtney Lawes, 4-Maro Itoje, 3-Kyle Sinckler, 2-Jamie George, 1-Mako Vunipola

Replacements: 16-Luke Cowan-Dickie, 17-Joe Marler, 18-Dan Cole, 19-George Kruis, 20-Lewis Ludlam, 21-Willi Heinz, 22-George Ford, 23-Jonathan Joseph. AUSTRALIA

World ranking: 6 Coach: Michael Cheika (Australia)

Captain: Michael Hooper Team: 15-Kurtley Beale, 14-Reece Hodge, 13-Jordan Petaia, 12-Samu Kerevi, 11-Marika Koroibete, 10-Christian Lealiifano, 9-Will Genia, 8-Isi Naisarani, 7-Michael Hooper, 6-David Pocock, 5-Rory Arnold, 4-Izack Rodda, 3-Allan Alaalatoa, 2-Tolu Latu, 1-Scott Sio

Replacements: 16-Jordan Uelese, 17-James Slipper, 18-Taniela Tupou, 19-Adam Coleman, 20-Lukhan Salakaia-Loto, 21-Nic White, 22-Matt Toomua, 23-James O'Connor. OFFICIALS

Referee: Jerome Garces (France) Assistants: Romain Poite (France), Mathieu Raynal (France)

TMO: Ben Skeen (New Zealand) POOL STAGE RESULTS (date/opponent/venue)

ENGLAND Sept 22 England 35-3 Tonga Sapporo

Sept 26 England 45-7 U.S. Kobe Oct 5 England 39-10 Argentina Tokyo

Oct 12 England v France (cancelled) Yokohama AUSTRALIA

Sept 21 Australia 39-21 Fiji Sapporo Sept 29 Australia 25-29 Wales Tokyo

Oct 5 Australia 45-10 Uruguay Oita Oct 11 Australia 27-8 Georgia Fukuroi (Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru)

