BRIEF-EMA Schedules An Extraordinary Meeting On Jan 6 To Assess Moderna's Vaccine

BRIEF-EMA Schedules An Extraordinary Meeting On Jan 6 To Assess Moderna's VaccineReuters | Updated: 17-12-2020 22:59 IST | Created: 17-12-2020 22:55 IST
Moderna Inc: * EMA SAYS UPDATE ON ASSESSMENT OF MARKETING AUTHORISATION APPLICATION FOR MODERNA'S MRNA-1273 COVID-19 VACCINE S
* EMA SAYS COMPANY SUBMITTED LAST OUTSTANDING DATA PACKAGE NEEDED FOR ASSESSMENT OF APPLICATION * EMA - TAKING DUE ACCOUNT OF THE PROGRESS MADE, COMMITTEE SCHEDULED AN EXTRAORDINARY MEETING ON 6 JANUARY 2021 TO CONCLUDE ITS ASSESSMENT, IF POSSIBLE
* EMA SAYS MEETING PLANNED FOR 12 JANUARY 2021 WILL BE MAINTAINED IF NEEDED * EMA SAYS LAST OUTSTANDING DATA PACKAGE CONTAINS INFORMATION THAT IS SPECIFIC TO MANUFACTURING OF VACCINE FOR EU MARKET Source () Further company coverage: