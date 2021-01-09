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BRIEF-Facebook Inc Says Actively Searching For And Removing Content That Incites, Praises Or Encourages Violence Or Harm

Reuters | Updated: 09-01-2021 02:05 IST | Created: 09-01-2021 01:40 IST
BRIEF-Facebook Inc Says Actively Searching For And Removing Content That Incites, Praises Or Encourages Violence Or Harm
Representative image Image Credit: Pixabay

Facebook Inc: * FACEBOOK INC - ACTIVELY SEARCHING FOR AND REMOVING CONTENT THAT INCITES, PRAISES OR ENCOURAGES VIOLENCE OR HARM

* FACEBOOK INC - CONTINUING TO ENFORCE DANGEROUS INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS POLICY BY BANNING SOCIAL MOVEMENTS LIKE THE OATHKEEPERS AND QANON * FACEBOOK INC - ALREADY REMOVED OVER 600 "MILITARIZED SOCIAL MOVEMENTS" FROM PLATFORM

* FACEBOOK SAYS UPDATING LABEL ON POSTS ACROSS CO'S PLATFORMS THAT ATTEMPT TO DELEGITIMIZE PRESIDENTIAL ELECTION RESULTS, NOTING RESULTS ARE FINAL, CERTIFIED * FACEBOOK SAYS IMPLEMENTING NEW EMERGENCY CONTENT MEASURES IN ADDITION TO EXISTING MEASURES THAT WE'VE HAD IN PLACE SINCE BEFORE THE U.S. ELECTIONS

* FACEBOOK - MEASURES INCLUDE AUTOMATICALLY DISABLING COMMENTS ON POSTS IN GROUPS THAT START TO HAVE HIGH RATE OF HATE SPEECH/CONTENT THAT INCITES VIOLENCE * FACEBOOK - MEASURES INCLUDE USING AI TO DEMOTE CONTENT THAT LIKELY VIOLATES CO'S POLICIES Source text: [https://bit.ly/3nnK5tX] Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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