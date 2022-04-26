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BRIEF-Elon Musk To Acquire Twitter

Reuters | Updated: 26-04-2022 00:36 IST | Created: 26-04-2022 00:36 IST
BRIEF-Elon Musk To Acquire Twitter

Twitter Inc: * ELON MUSK TO ACQUIRE TWITTER

* TWITTER INC - UNDER TERMS OF AGREEMENT, TWITTER STOCKHOLDERS WILL RECEIVE $54.20 PER SHARE * TWITTER INC - UPON COMPLETION OF TRANSACTION, TWITTER WILL BECOME A PRIVATELY HELD COMPANY

* TWITTER INC - UNDER TERMS OF AGREEMENT, TWITTER STOCKHOLDERS WILL RECEIVE $54.20 IN CASH FOR EACH SHARE OF TWITTER COMMON STOCK * TWITTER INC - STOCKHOLDERS WILL RECEIVE $54.20 IN CASH FOR EACH SHARE OF TWITTER COMMON STOCK THAT THEY OWN UPON CLOSING OF PROPOSED TRANSACTION

* TWITTER INC - THERE ARE NO FINANCING CONDITIONS TO CLOSING OF TRANSACTION * TWITTER INC - MUSK HAS SECURED $25.5 BILLION OF FULLY COMMITTED DEBT AND MARGIN LOAN FINANCING

* TWITTER INC - MUSK IS PROVIDING AN APPROXIMATELY $21.0 BILLION EQUITY COMMITMENT * TWITTER INC - IN LIGHT OF PENDING TRANSACTION ANNOUNCED TODAY, TWITTER WILL NOT HOLD A CORRESPONDING CONFERENCE CALL

* TWITTER INC - TO BE ACQUIRED BY AN ENTITY WHOLLY OWNED BY ELON MUSK, FOR $54.20 PER SHARE IN CASH IN A TRANSACTION VALUED AT APPROXIMATELY $44 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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