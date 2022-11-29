BRIEF-Adobe Expects Cyber Week To Generate $35.17 Bln In Online Spend, Up 3.7% Yoy
1) WILL BE THE BEST DAY TO SHOP FOR THOSE IN THE MARKET FOR AN APPLIANCE, WITH DISCOUNTS SET TO PEAK AT 18% ON AVERAGE * SMALLER RETAILERS SAW THEIR OWN ONLINE SALES GROWTH 14.8% HIGHER THIS PAST WEEKEND WHEN COMPARED TO LARGE RETAILERS * CONSUMERS HAVE BEEN EMBRACING BUY NOW PAY LATER AS A MORE FLEXIBLE WAY TO MAKE PAYMENTS, WITH REVENUE AND ORDERS RISING IN RECENT WEEKS * STRONG CONSUMER SPEND DRIVEN BY NET-NEW DEMAND, AND NOT JUST HIGHER PRICES * THE NUMBER OF ITEMS PER ORDER HAVE ALSO RISEN 10% FROM NOV.
Adobe Inc: * ADOBE- CONSUMERS SPENT $6.3 BILLION UP THROUGH 6:00 PM EASTERN FOR CYBER MONDAY
* ADOBE EXPECTS CYBER WEEK TO GENERATE $35.17 BILLION IN ONLINE SPEND, UP 3.7% YOY * EXPECTS CUSTOMERS WILL SPEND BETWEEN $11.2 BILLION AND $11.6 BILLION FOR CYBER MONDAY
* AFTER CYBER WEEK, DISCOUNTS WILL COME DOWN FROM THEIR PEAKS * THURSDAY (DEC. 1) WILL BE THE BEST DAY TO SHOP FOR THOSE IN THE MARKET FOR AN APPLIANCE, WITH DISCOUNTS SET TO PEAK AT 18% ON AVERAGE
* SMALLER RETAILERS SAW THEIR OWN ONLINE SALES GROWTH 14.8% HIGHER THIS PAST WEEKEND WHEN COMPARED TO LARGE RETAILERS * CONSUMERS HAVE BEEN EMBRACING BUY NOW PAY LATER AS A MORE FLEXIBLE WAY TO MAKE PAYMENTS, WITH REVENUE AND ORDERS RISING IN RECENT WEEKS
* STRONG CONSUMER SPEND DRIVEN BY NET-NEW DEMAND, AND NOT JUST HIGHER PRICES * THE NUMBER OF ITEMS PER ORDER HAVE ALSO RISEN 10% FROM NOV. 25 TO NOV. 27, AS SHOPPERS USE BNPL FOR INCREASINGLY LARGER CARTS Source text for Eikon: Further company coverage:
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