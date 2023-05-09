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BRIEF-Wework Inc CEO - We Can See Over The Last 4 Quarters, We Continue To Take Market Share -- Conf call

Reuters | Updated: 09-05-2023 19:29 IST | Created: 09-05-2023 19:29 IST
BRIEF-Wework Inc CEO - We Can See Over The Last 4 Quarters, We Continue To Take Market Share -- Conf call

WeWork Inc: * WEWORK INC CEO - WE CAN SEE OVER THE LAST 4 QUARTERS, WE CONTINUE TO TAKE MARKET SHARE, DEMONSTRATING THE TREND TOWARDS FLEX AND CO-WORKING

* WEWORK INC CEO - WE CONTINUE TO SEE DEMAND PICK UP, AS MORE COMPANIES ARE EXECUTING MANDATORY RETURN TO OFFICE DATE FOR EMPLOYEES AND NEED SPACE IMMEDIATELY * WEWORK INC CEO - WITH ALL THE HEADLINES OF ALL THE LAYOFFS, MANY OF THESE COMPANIES STILL HAVE MORE EMPLOYEES TODAY THAN THEY DID PRE-PANDEMIC AND OUR NEED FOR SPACE TO HOUSE THEIR EMPLOYEES

* WEWORK INC CFO - Q1 CASH BURN WAS HIGHER THAN Q4 DUE TO PAYOUT OF ANNUAL BONUSES, TIMING OF CASH INTEREST PAYMENTS AND OTHER WORKING CAPITAL, ALL OF WHICH WERE PLANNED * WEWORK INC CFO - WE EXPECT OUR FREE CASH FLOW TO IMPROVE IN THE SECOND QUARTER

* WEWORK INC CFO - Q2 REVENUE ESTIMATE IS TEMPERED BY HIGHER-THAN-EXPECTED CUSTOMER CHURN WE'VE EXPERIENCED IN THE FIRST FEW MONTHS OF THE YEAR * WEWORK INC CEO - HAVE FILED A PROXY TO BE ABLE TO DO A REVERSE SPLIT AND NOT BE IN VIOLATION OF THE RULES OF THE NEW YORK STOCK EXCHANGE

* WEWORK INC CFO -WE'VE BEEN CONSISTENT THAT THE FREE CASH FLOW BREAKEVEN POINT IS SOME TIME IN THE SECOND HALF OF OF 2024 * WEWORK INC CEO -IN THE NEAR TERM IT'S THE SMB (SMALL MEDIUM BUSINESS) CLIENTS THAT WILL DRIVE OCCUPANCY

* WEWORK INC CEO -WE'RE NOW WATCHING NET DEBT SALES POSITIVE IN THE U.S. IN APRIL, AND WE'RE GOING TO CONTINUE TO SEE THAT SAME MOMENTUM IN MAY * WEWORK INC CEO - WE DO SEE THE ENTERPRISE CLIENT BASE IN MAY TO BE AGAIN ALMOST AN ALL-TIME HIGH THAT WE'VE EVER EXPERIENCED IN THE HISTORY OF THIS COMPANY IN THE U.S. Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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