Left Menu

BRIEF-Meta Says Launching Next Gen Version Of Rayban Smart Glasses For $299

Reuters | Updated: 28-09-2023 00:54 IST | Created: 28-09-2023 00:54 IST
BRIEF-Meta Says Launching Next Gen Version Of Rayban Smart Glasses For $299

* META CEO MARK ZUCKERBERG SAYS META LAUNCHING NEXT GEN VERSION OF RAY-BAN SMART GLASSES ON OCT 17, PRICED AT $299

* ZUCKERBERG SAYS NEW RAY-BAN SMART GLASSES ABLE TO LIVESTREAM BROADCASTS DIRECTLY FROM GLASSES TO FACEBOOK AND INSTAGRAM * ZUCKERBERG SAYS NEW RAY-BAN SMART GLASSES WILL HAVE META AI VOICE ASSISTANT BUILT IN, STARTING WITH BETA VERSION IN US

* ZUCKERBERG SAYS META WILL ROLL OUT UPDATE TO SMART GLASSES ASSISTANT NEXT YEAR SO IT CAN IDENTIFY WHAT PEOPLE ARE SEEING, PERFORM LANGUAGE TRANSLATION Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Beware: G20 Summit Spirit Used as Bait in Phoney Tata Motors Gift Scam by Cybercriminals, CyberPeace Issues an Advisory

Beware: G20 Summit Spirit Used as Bait in Phoney Tata Motors Gift Scam by Cy...

 India
2
The Thriving Indian Aesthetic Industry Sees a Surge in Solutions for Youthful Skin & Anti-aging Needs

The Thriving Indian Aesthetic Industry Sees a Surge in Solutions for Youthfu...

 India
3
PRESS DIGEST-Financial Times - Sept 27

PRESS DIGEST-Financial Times - Sept 27

 Global
4
Andhra Pradesh CM thanks IMF economist Gita Gopinath for hosting govt school students from state

Andhra Pradesh CM thanks IMF economist Gita Gopinath for hosting govt school...

 India

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Cracking the Dieting Code: A Blueprint for Lasting Transformation

Gastronomic Ghosts: 11 Extinct Foods Resurrected Through History

All Aboard! The Best European Multi-Destination Train Adventures for Every Traveler

Discover the 15 Hidden Gems: America's Happiest Places to Call Home

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2023