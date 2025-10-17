Women's WC Scoreboard: Sri Lanka vs South Africa
Scoreboard of the Women's World Cup match between Sri Lanka and South Africa here on Friday. Sri Lanka: Vishmi Gunaratne c Meso b Mlaba 34 Chamari Athapaththu lbw b Klaas 11 Hasini Perera b Klaas 4 Harshitha Samarawickrama c Wolvaardt b Mlaba 13 Kavisha Dilhari c Wolvaardt b de Klerk 14 Nilakshika Silva c sub b Mlaba 18 Anushka Sanjeewani run out 1 Piumi Wathsala not out 0 Extras: (B-1, LB-6, w-3) 10 Total (For 7 wkts, 20 overs) 105 Fall of wkts: 0-21* (Vishmi Gunaratne, retired not out), 1-30, 2-37, 3-63, 4-63, 5-103, 6-105, 7-105.
Bowling: Marizanne Kapp 5-1-14-0, Masabata Klaas 5-0-18-2, Chloe Tryon 2-0-13-0, Nadine de Klerk 4-0-23-1, Nonkululeko Mlaba 4-0-30-3.
