Left Menu

Deque Systems Shines in Forrester Wave for Digital Accessibility

Deque Systems has been recognized as a Leader in The Forrester WaveTM: Digital Accessibility Platforms, Q4 2025, with top scores in multiple criteria. The company excels in accessibility innovation, offering comprehensive solutions for digital inclusivity and is praised for proactive customer approach and AI-powered tools.

Devdiscourse News Desk | Hyderabad | Updated: 12-11-2025 15:41 IST | Created: 12-11-2025 15:41 IST
Deque Systems Shines in Forrester Wave for Digital Accessibility
  • Country:
  • India

Deque Systems, a prominent force in digital accessibility, has been declared a Leader in the Forrester WaveTM: Digital Accessibility Platforms, Q4 2025.

The company received commendable scores across 21 criteria, with accolades for its strategic innovation in accessibility technology. This recognition comes as Deque continuously pioneers market-first features, including AI-powered testing solutions.

Founder's insights highlight the enterprise's commitment to combining accessibility with innovation, underscored by its wide-reaching sector collaborations and technology advancements.

TRENDING

1
Political Storm in Maharashtra: Opposition Slams BJP Over Drug Case Inductions

Political Storm in Maharashtra: Opposition Slams BJP Over Drug Case Inductio...

 India
2
Laura Wolvaardt Shines as ICC's Player of the Month

Laura Wolvaardt Shines as ICC's Player of the Month

 India
3
Bihar's Political Crossroads: A Battle for Change

Bihar's Political Crossroads: A Battle for Change

 India
4
Tragic Encounter: Fatal Wild Animal Attack in Sohelwa Forest

Tragic Encounter: Fatal Wild Animal Attack in Sohelwa Forest

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

IMF Study Finds Japan’s Green Transition Manageable but Uneven Across Industries

From Tokyo to the World: The Global Ripple of Japan’s Unconventional Monetary Actions

Clean Cooking: The Overlooked Climate Solution That Could Cut 2 Gigatons of Emissions

Boosting Uruguay’s Economy: How Reforms and Artificial Intelligence Could Transform Growth

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025