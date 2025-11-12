Deque Systems Shines in Forrester Wave for Digital Accessibility
Deque Systems has been recognized as a Leader in The Forrester WaveTM: Digital Accessibility Platforms, Q4 2025, with top scores in multiple criteria. The company excels in accessibility innovation, offering comprehensive solutions for digital inclusivity and is praised for proactive customer approach and AI-powered tools.
Deque Systems, a prominent force in digital accessibility, has been declared a Leader in the Forrester WaveTM: Digital Accessibility Platforms, Q4 2025.
The company received commendable scores across 21 criteria, with accolades for its strategic innovation in accessibility technology. This recognition comes as Deque continuously pioneers market-first features, including AI-powered testing solutions.
Founder's insights highlight the enterprise's commitment to combining accessibility with innovation, underscored by its wide-reaching sector collaborations and technology advancements.
