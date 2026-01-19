WPL Scoreboard: RCB vs GG

Scoreboard of the Women's Premier League match between Royal Challengers Bengaluru and Gujarat Giants here on Monday. Royal Challengers Bengaluru Women: Grace Harris c Gardner b Renuka Singh 1 Smriti Mandhana lbw b Gardner 26 Georgia Voll b Gautam 1 Gautami Naik b Gardner 73 Richa Ghosh c Gardner b Devine 27 Nadine de Klerk not out 4 Radha Yadav c Fulmali b Gautam 17 Shreyanka Patil not out 8 Extras: (B-5, LB-1, W-15) 21 Total: (For 6 wickets in 20 overs) 178 Fall of wickets: 1-2, 2-9, 3-69, 4-138, 5-142, 6-170 Bowling: Renuka Singh 4-0-23-1, Kashvee Gautam 4-0-38-2, Ashleigh Gardner 4-0-43-2, Happy Kumari 1-0-10-0, Sophie Devine 4-0-25-1, Georgia Wareham 1-0-13-0, Tanuja Kanwar 2-0-20-0. More

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)