Gujarat Giants elect to bat against MI in virtual quarterfinal

Gujarat Giants skipper Ashleigh Gardner won the toss and opted to bat against defending champions Mumbai Indians in their Women's Premier League clash here on Friday. Both teams remained unchanged in their last league match of the season which is a virtual quarterfinal with the winners set to advance into Tuesday's Eliminator. Teams: Gujarat Giants: Beth Mooney (wk), Sophie Devine, Anushka Sharma, Ashleigh Gardner (c), Georgia Wareham, Bharti Fulmali, Kanika Ahuja, Kashvee Gautam, Tanuja Kanwer, Renuka Singh Thakur and Rajeshwari Gayakwad Mumbai Indians: Hayley Matthews, Sajeevan Sajana, Nat Sciver-Brunt, Harmanpreet Kaur (c), Amanjot Kaur, Amelia Kerr, Rahila Firdous (wk), Sanskriti Gupta, Vaishnavi Sharma, Shabnim Ismail and Poonam Khemnar.

