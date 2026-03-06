BRIEF-Pentagon Officials Drawing Up Plans To Replenish U.S. Munitions Expended Fighting Iran Over The Past Week - WSJ
Reuters | Updated: 06-03-2026 04:22 IST | Created: 06-03-2026 04:22 IST
* PENTAGON OFFICIALS DRAWING UP PLANS TO REPLENISH U.S. MUNITIONS EXPENDED FIGHTING IRAN OVER THE PAST WEEK - WSJ
* OFFICIALS EXPLORE REQUESTS TO U.S CONGRESS AND PUSH DEFENSE CONTRACTORS TO ACCELERATE PRODUCTION OF CRITICAL MISSILES AND OTHER WEAPONS - WSJ * NEW US FUNDING WOULD SUPPORT THE PURCHASE OF PATRIOT, TOMAHAWK AND THAAD MISSILE SYSTEMS- WSJ Source text: https://tinyurl.com/24kyxpmb Further company coverage: [ ]
