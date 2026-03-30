Enterprise Data Protection: Perfios Unveils DPDP Suite for Compliance Mastery
Perfios.ai, a SaaS TechFin company, introduces its DPDP Suite, an integrated platform to help enterprises comply with India's Digital Personal Data Protection Act, 2023. Designed for India’s regulatory landscape, the suite features data discovery, consent management, and compliance reporting. It's an all-in-one solution for financial services, healthcare, retail, and more.
Perfios.ai has launched the Perfios DPDP Suite, a unified platform crafted to help enterprises comply with the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 in India. This platform is tailored to manage consent and operationalize data protection effectively.
The DPDP Suite aggregates data discovery, consent governance, and compliance reporting on a single platform. It is built to accommodate India's regulatory environment, simplifying compliance for industries like financial services, healthcare, hospitality, and retail. The suite aims to replace fragmented solutions with an integrated, modular architecture.
Mohit Srivastava, CISO at Perfios, asserts that data privacy has evolved into a strategic business priority. Perfios supports over 1000 institutions worldwide, making its DPDP Suite a robust solution for comprehensive data governance and compliance.
(With inputs from agencies.)
