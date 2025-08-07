Putin says the United Arab Emirates is a possible site for the meeting with Trump, reports AP.
PTI | Moscow | Updated: 07-08-2025 17:47 IST | Created: 07-08-2025 17:47 IST
