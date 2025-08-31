Cabinet sub-panel will seek legal view on implementing Hyderabad gazetteer on Kunbi status to Marathas, says Maharashtra minister.
PTI | Mumbai | Updated: 31-08-2025 19:28 IST | Created: 31-08-2025 19:28 IST
- Country:
- India
Cabinet sub-panel will seek legal view on implementing Hyderabad gazetteer on Kunbi status to Marathas, says Maharashtra minister.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Maharashtra
- Maratha
- Kunbi
- Hyderabad gazetteer
- legal view
- cabinet
- sub-panel
- status
- minister
- policy
Advertisement
ALSO READ
Maharashtra cabinet committee discussing Maratha quota issue, will find constitutionally valid solution: Fadnavis.
Assam Cabinet Tightens Land Transfer Rules Amidst Security Concerns
Cabinet approves India's bid for 2030 Commonwealth Games.
Cabinet Approves ₹12,328 Cr Railway Projects to Boost Connectivity & Logistics
Cabinet Extends PM SVANidhi Till 2030 With ₹7,332 Cr Outlay, 1.15 Cr Beneficiaries