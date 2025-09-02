BJP’s Suvendu Adhikari suspended for a day by Speaker Biman Banerjee over ruckus during debate on Bengali migrants’ harassment motion.
PTI | Kolkata | Updated: 02-09-2025 15:20 IST | Created: 02-09-2025 15:20 IST
- Country:
- India
BJP's Suvendu Adhikari suspended for a day by Speaker Biman Banerjee over ruckus during debate on Bengali migrants' harassment motion.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Rajasthan's Controversial Coaching Bill Sparks Debate
Karnataka's Dharmasthala Case: Debate Over Investigation Continues
Tensions Rise in West Bengal Assembly Over Migrant Harassment Motion
Justice for Anand: Professor Acquitted in 2014 Harassment Case
Kerala CPI(M) Aligns with Devotees, Declares Sabarimala Debate Closed