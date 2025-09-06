Six dead as cable wire of cargo ropeway snaps at Pavagadh Hill temple in Gujarat's Panchmahal district: Police.
PTI | Panchmahal | Updated: 06-09-2025 17:36 IST | Created: 06-09-2025 17:36 IST
- Country:
- India
Six dead as cable wire of cargo ropeway snaps at Pavagadh Hill temple in Gujarat's Panchmahal district: Police.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Advertisement
ALSO READ
Congress Calls for Army Audit Amid Aviation Safety Concerns
FAA Extends Flight Prohibitions to Port-au-Prince Amid Safety Concerns
Cloudburst Tragedy: Vaishno Devi Pilgrimage Halted Amid Safety Concerns
Building Evacuated as Slab Collapse Sparks Safety Concerns in Thane
Tragic Rat Attack at Indore Hospital Raises Safety Concerns