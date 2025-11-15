AP CM Naidu says Bihar victory endorsement of Modi’s development agenda, ‘right governance is right politics’.
PTI | Visakhapatnam | Updated: 15-11-2025 16:26 IST | Created: 15-11-2025 16:26 IST
- Country:
- India
AP CM Naidu says Bihar victory endorsement of Modi's development agenda, 'right governance is right politics'.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Bihar
- victory
- Modi
- development
- agenda
- governance
- politics
- Naidu
- election
- success
Advertisement
ALSO READ
The Rise of Double-Engine Governance: A New Wave in Indian Politics
Trinamool Congress Stands Firm: Bengal's Resistance Against BJP Politics
Bengal Resists BJP's Politics: Trinamool MP's Defiant Stand
Maharashtra Politics: Fadnavis's Bold Claims Amid Bihar Victory Criticism
Chirag Paswan Salutes NDA's Triumph, Criticizes Opposition's 'Provocative Politics'