Ukraine signs a letter of intent to buy up to 100 Rafale warplanes from France, officials say, reports AP.
PTI | Kyiv | Updated: 17-11-2025 16:14 IST | Created: 17-11-2025 16:14 IST
