Congress has sternly warned Karnataka MLAs from making public statements on leadership issue: AICC in-charge Randeep Surjewala.
PTI | New Delhi | Updated: 21-11-2025 16:30 IST | Created: 21-11-2025 16:30 IST
Country:
- India
