Bengal CM Mamata Banerjee lays foundation stone for Rs 1,670-cr bridge to connect Sagar island, known for hosting annual Gangasagar Mela.
PTI | Sagarisland | Updated: 05-01-2026 14:21 IST | Created: 05-01-2026 14:21 IST
- Country:
- India
