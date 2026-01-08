West Bengal CM Mamata Banerjee entered Pratik Jain's residence, took away key evidence including physical documents, electronic devices: ED.
PTI | New Delhi | Updated: 08-01-2026 15:27 IST | Created: 08-01-2026 15:27 IST
