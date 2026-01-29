Possible eruption of multiple global crises presents opportunity for India to play a role in shaping global order: Economic Survey.
PTI | New Delhi | Updated: 29-01-2026 12:50 IST | Created: 29-01-2026 12:50 IST
- Country:
- India
Possible eruption of multiple global crises presents opportunity for India to play a role in shaping global order: Economic Survey.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
ALSO READ
Economic Survey Advocates for Ban on Junk Food Ads to Combat Health Crisis
India's Resilient Economy Surfaces Amid Global Trade Uncertainty, Says Economic Survey
Economic Survey calls for adopting Swadeshi without undermining efficiency, innovation, global integration.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman tables Economic Survey 2025-26 in Rajya Sabha.
Economic Survey 2025-26 Sets Stage for Upcoming Budget