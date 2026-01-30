NCP leaders meet Maharashtra CM Devendra Fadnavis amid uncertainty over party's future after Ajit Pawar's death: Sources.
PTI | Mumbai | Updated: 30-01-2026 13:58 IST | Created: 30-01-2026 13:58 IST
- Country:
- India
NCP leaders meet Maharashtra CM Devendra Fadnavis amid uncertainty over party's future after Ajit Pawar's death: Sources.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- Ajit Pawar's
- Maharashtra CM Devendra Fadnavis