NCP legislature party meeting on Jan 31 to name Ajit Pawar's wife Sunetra Pawar as leader: Maharashtra minister Chhagan Bhujbal.
PTI | Mumbai | Updated: 30-01-2026 18:26 IST | Created: 30-01-2026 18:26 IST
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
