'We will tear your mask, expose BJP,' says CM Stalin, slams Saffron party for using 'AIADMK mask'.
PTI | Tiruchirappalli | Updated: 09-03-2026 19:46 IST | Created: 09-03-2026 19:46 IST
- Country:
- India
'We will tear your mask, expose BJP,' says CM Stalin, slams Saffron party for using 'AIADMK mask'.
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- CM Stalin
- BJP
- AIADMK
- Tamil Nadu
- politics
- exposure
- alliances
- mask
- strategies
- transparency
ALSO READ
TMC's Abhishek Banerjee Challenges Amit Shah Over 'Clean Image' Politics
Dramatic Turn in Latur Politics: BJP Member's Desperate Protest
Karnataka Politics: Shivakumar's Delhi Visit Sparks Leadership Speculations
World News Briefs: Global Political Ripples and Strategic Alliances
DMK Rallies for Power: State Conference Set to Energize Tamil Nadu Politics