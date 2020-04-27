BRIEF-German Insurance Brokers Bvk Assn Says 87% Of Survey Participants Expect 2020 Business Figures To Be Worse Than Last Year

BRIEF-German Insurance Brokers Bvk Assn Says 87% Of Survey Participants Expect 2020 Business Figures To Be Worse Than Last YearReuters | Updated: 27-04-2020 20:07 IST | Created: 27-04-2020 20:07 IST
April 27 (Reuters) -
* GERMAN INSURANCE BROKERS BVK ASSN SAYS TWO-THIRDS OF PARTICIPANTS IN SURVEY HAVE ALREADY SUFFERED DECLINE IN REVENUE DUE TO CORONAVIRUS
* GERMAN INSURANCE BROKERS BVK ASSN SAYS 87% OF SURVEY PARTICIPANTS EXPECT 2020 BUSINESS FIGURES TO BE WORSE THAN LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]
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