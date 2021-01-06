BRIEF-Astrazeneca Says Continues To Seek Further Approvals For Vaccine After India Authorisation

BRIEF-Astrazeneca Says Continues To Seek Further Approvals For Vaccine After India AuthorisationReuters | Updated: 06-01-2021 19:35 IST | Created: 06-01-2021 19:34 IST
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA - SERUM INSTITUTE OF INDIA OBTAINS EMERGENCY USE AUTHORISATION IN INDIA FOR ASTRAZENECA'S COVID-19 VACCINE
* ASTRAZENECA - COMPANY CONTINUES TO SEEK FURTHER APPROVALS AROUND WORLD * ASTRAZENECA - VACCINE HAS BEEN GRANTED EMERGENCY USE AUTHORISATION IN INDIA AS WELL AS ARGENTINA, DOMINICAN REPUBLIC, EL SALVADOR, MEXICO AND MOROCCO
* ASTRAZENECA - VACCINE WAS SHOWN IN CLINICAL TRIALS TO BE SAFE AND EFFECTIVE AT PREVENTING SYMPTOMATIC COVID-19 * ASTRAZENECA SAYS APPROVAL IN INDIA IS AN IMPORTANT MILESTONE AS IT WILL ENABLE TO SUPPLY INDIA BUT ALSO A LARGE NUMBER OF COUNTRIES AROUND WORLD
* ASTRAZENECA - IN ADDITION TO PROGRAMME LED BY OXFORD UNIVERSITY, ASTRAZENECA IS CONDUCTING A LARGE TRIAL IN US AND GLOBALLY * ASTRAZENECA - WORKING WITH PARTNERS TO CONTINUE BUILDING MANUFACTURING CAPACITY OF UP TO 3 BILLION DOSES OF VACCINE GLOBALLY IN 2021 ON ROLLING BASIS
* ASTRAZENECA - ALREADY SUBMITTED A SUBSTANTIAL DATA PACKAGE TO SUPPORT A CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION FOR ITS COVID-19 VACCINE TO EMA * ASTRAZENECA - AS PART OF AN ONGOING ROLLING REVIEW PROCESS AND WILL CONTINUE TO WORK CLOSELY WITH EMA TO SEEK APPROVAL IN COMING WEEKS Source text for Eikon: Further company coverage:
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