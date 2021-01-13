BRIEF-Reuters Next - Unilever CEO says global consumption trends to be suppressed in H1

BRIEF-Reuters Next - Unilever CEO says global consumption trends to be suppressed in H1Reuters | Updated: 13-01-2021 21:26 IST | Created: 13-01-2021 21:24 IST
Unilever PLC: * CEO SAYS BUSINESS IN NORTH ASIA IS ALMOST BACK TO USUAL
* CEO SAYS PANDEMIC HAS TAUGHT US THAT WE CAN CONVERT FACTORIES TO MAKE WHAT TAKES 2 MONTHS TO 2 DAYS * CEO SAYS PANDEMIC HAS MADE A LOT OF HEIRARCHY ACROSS ORGANIZATION DISAPPEAR WITHIN COMPANY
* CEO SAYS WE NEVER ANTICIPATE GOING BACK TO A 5 DAY WORK WEEK AT THE OFFICE * CEO SAYS WE WILL BE STRONGLY ENCOURAGING NOT MANDATING VACCINE TAKING BY EMPLOYEES
* CEO SAYS FOR ANTIVAXXERS , WE WILL RESORT TO TESTING TO ENSURE WORKFLOW CONTINUES * CEO SAYS WE WILL SEE FIRST HALF OF YEAR TO BE OF SUPPRESSED CONSUMPTION; EXPECT THAT TO COME BACK IN H2
* CEO SAYS WE ARE BACK TO BUSINESS AS USUAL IN EAST ASIA, NOTABLY SINGAPORE AND CHINA * CEO SAYS AFRICA AND LATIN AMERICA MARKETS HAVE BEEN MORE RESILIENT THAN EXPECTED
* CEO SAYS AT THE MOMENT STILL CANNOT GIVE FINANCIAL OUTLOOK FOR THE YEAR * CEO SAYS DO NOT EXPECT ANY SETBACKS ON THE MARGIN PERSPECTIVE THIS YEAR
* CEO ON SOCIAL MEDIA SPEND SAYS WE ARE STILL USING SOCIAL MEDIA AS A POWERFUL TOOL IN PLACES LIKE CHINA AND AFRICA * CEO SAYS "KEEN TO SEE AN ORDERLY TRANSITION OF POWER IN THE UNITED STATES;" DONT MAKE ANY POLITICAL DONATIONS ANYWHERE IN THE WORLD
* CEO SAYS TWO CHANNELS HAVE BEEN REALLY GROWING QUICKLY FOR US IS E-COMMERCE AND THE OTHER IS PROXIMITY RETAIL (CONVENIENCE STORES) * CEO SAYS IN MARKETS LIKE ASIA PEOPLE ARE SHIFTING AWAY FROM BIG BOX TRIPS TO LOCAL STORES
* CEO ON M&A SAYS "DONT HOLD YOUR BREATH FOR SEEING ANY SIGNIFICANT DISPOSALS IN BEAUTY AND PERSONAL CARE BUSINESS" * CEO ON M&A SAYS THERE MAY BE SOME CLEANUP OF SMALL BRANDS IN BEAUTY AND PERSONAL CARE, BUT THEY WILL BE MINIMAL IMPACT
* CEO SAYS WE PICK MATERIAL SUPPLIERS BASED ON ESG EFFORTS AND DISPROPORTIONATELY GIVE BUSINESS TO THOSE THAT FOLLOW OUR ESG STANDARDS * CEO SAYS MORE THAN 50% OF OUR INNOVATIONS CONTAIN IP SOURCED FROM STARTUPS Further company coverage:
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- SOCIAL
- SINGAPORE
- THE UNITED STATES
- CHINA
ALSO READ
BCIC Recognizes Excellence in Corporate Social Responsibility with its Maiden Edition of CSR Impact Awards
Lip-smacking food, cocktails, music & social distancing: Delhi eateries prep for NYE but people wary
DMK should not talk of social justice, says BJP; accuses it of 'intimidation'
Putin targets U.S. social media, secret agent leaks and protests with new laws
Kiara Advani takes social media on blaze with her latest snap from Maldives beaches