Left Menu

BRIEF-Amazon CEO Andy Jassy Says Will Spend Around $300 Mln This Year On Safety At Fulfillment Centers - CNBC Interview

Reuters | Updated: 14-09-2021 21:44 IST | Created: 14-09-2021 21:31 IST
BRIEF-Amazon CEO Andy Jassy Says Will Spend Around $300 Mln This Year On Safety At Fulfillment Centers - CNBC Interview
Representative image Image Credit: ANI

* AMAZON CEO ANDY JASSY SAYS WE EXPERIENCED TWO TO THREE YEARS OF GROWTH IN THE LAST 18 MONTHS - CNBC INTERVIEW

* AMAZON CEO ANDY JASSY, ON HYBRID WORK, SAYS MEANINGFUL NUMBER OF PEOPLE WILL RETURN TO THE OFFICE * AMAZON CEO JASSY SAYS DON'T THINK WE REGRET HAVING HQ-2 IN ARLINGTON - CNBC

* AMAZON CEO JASSY SAYS WE'RE OFF TO A GOOD START WITH OUR PARTNERSHIP WITH ARLINGTON AND I EXPECT THAT TO CONTINUE - CNBC * AMAZON CEO ANDY JASSY, ON LABOUR ISSUES, SAYS WILL SPEND AROUND $300 MILLION THIS YEAR ON SAFETY AT FULFILLMENT CENTERS - CNBC INTERVIEW

* AMAZON CEO ANDY JASSY SAYS WE NEED TO RAISE THE FEDERAL MINIMUM WAGE – CNBC INTERVIEW Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Super 30's Anand Kumar conferred with Swami Brahmanand Award 2021

Super 30's Anand Kumar conferred with Swami Brahmanand Award 2021

 India
2
Science News Roundup: SpaceX prepares to send first all-civilian crew into orbit; 'Flying Dragon' roamed the southern skies too, scientists say and more

Science News Roundup: SpaceX prepares to send first all-civilian crew into o...

 Global
3
YouTube shutting down Discord's most popular music bot, Rhythm

YouTube shutting down Discord's most popular music bot, Rhythm

 United States
4
iOS/iPadOS 14.8 update fixes major security loophole in Apple devices

iOS/iPadOS 14.8 update fixes major security loophole in Apple devices

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

From Kabul to the Sahel: Afghanistan’s lessons for counter-insurgency and state building

With Delta ravaging hospitals, Africa and Asia need both Covid treatments and vaccines

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021