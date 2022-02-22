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BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Invites Feedback On Dual Reporting Requirements

Reuters | Updated: 22-02-2022 02:35 IST | Created: 22-02-2022 02:35 IST
BRIEF-Reserve Bank Of New Zealand Invites Feedback On Dual Reporting Requirements

Reserve Bank of New Zealand: * INVITES FEEDBACK ON DUAL REPORTING REQUIREMENTS

* MAIN OBJECTIVE IS TO SHOW DIFFERENCES IN BANKS’ RWA CALCULATIONS FROM USING IRB MODELS RATHER THAN THE STANDARDISED APPROACH * AS PART OF THE CAPITAL REVIEW, WE PROPOSED A NUMBER OF DIFFERENT OPTIONS FOR IMPROVING THE TRANSPARENCY OF CAPITAL CALCULATIONS BY IRB BANKS

* INVITES FEEDBACK FROM ALL INTERESTED PARTIES BY 3 MAY 2022 * NOW PLANNING TO BRING THE DUAL REPORTING REQUIREMENTS INTO EFFECT FROM 1 JULY 2022

* INVITE FEEDBACK FROM PARTIES BY 3 MAY ON WHAT LEVEL OF DETAIL IS NEEDED, WHETHER REPORTING TABLES ARE CLEARLY LAID OUT AND COST IMPLICATIONS * PLANNING TO BRING THE DUAL REPORTING REQUIREMENTS, TO APPLY TO DISCLOSURE STATEMENTS WITH REPORTING DATES STARTING AT THE END OF SEPT 2022 Further company coverage: (Reuters.briefs@thomsonreuters.com)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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