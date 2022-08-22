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BRIEF-Pembury Lifestyle Now Able To Cover Its Monthly Operating Costs

Reuters | Updated: 22-08-2022 18:37 IST | Created: 22-08-2022 18:37 IST
BRIEF-Pembury Lifestyle Now Able To Cover Its Monthly Operating Costs

Pembury Lifestyle Group Ltd: * JSE: PEM - RENEWAL OF CAUTIONARY ANNOUNCEMENT

* PEMBURY LIFESTYLE GROUP LTD - COMPANY IS NOW ABLE TO COVER ITS MONTHLY OPERATING COSTS BUT WILL NEED ADDITIONAL FUNDING TO SETTLE OLDER CREDITORS * PEMBURY LIFESTYLE GROUP LTD - NEW DISCUSSIONS HAVE BEEN HELD WITH MOORE REGARDING INTENDED REAPPOINTMENT AS AUDITOR

* PEMBURY LIFESTYLE GROUP LTD - NEW DISCUSSIONS WILL BE REQUIRED WITH ABACUS, WHICH COMPANY HAS ISSUED A NEW LETTER OF DEMAND * PEMBURY LIFESTYLE GROUP - PLG IS IN PROCESS OF RAISING FUNDS IN ORDER TO SETTLE HISTORICAL DEBT OWING AND FUND COMPLETION OF FINANCIAL YEARS AUDITS

* PEMBURY LIFESTYLE: PRELIMINARY AGREEMENT REACHED WITH MOORE TO CONSIDER REAPPOINTMENT & TO COMPLETE AUDITS OF FYS ENDED DEC 2019, DEC 2020 & DEC 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

Also Read: J-K's info dept auditorium named after Santoor maestro Bhajan Sopori

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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