BRIEF-Pembury Lifestyle Now Able To Cover Its Monthly Operating Costs
Pembury Lifestyle Group Ltd: * JSE: PEM - RENEWAL OF CAUTIONARY ANNOUNCEMENT
* PEMBURY LIFESTYLE GROUP LTD - COMPANY IS NOW ABLE TO COVER ITS MONTHLY OPERATING COSTS BUT WILL NEED ADDITIONAL FUNDING TO SETTLE OLDER CREDITORS * PEMBURY LIFESTYLE GROUP LTD - NEW DISCUSSIONS HAVE BEEN HELD WITH MOORE REGARDING INTENDED REAPPOINTMENT AS AUDITOR
* PEMBURY LIFESTYLE GROUP LTD - NEW DISCUSSIONS WILL BE REQUIRED WITH ABACUS, WHICH COMPANY HAS ISSUED A NEW LETTER OF DEMAND * PEMBURY LIFESTYLE GROUP - PLG IS IN PROCESS OF RAISING FUNDS IN ORDER TO SETTLE HISTORICAL DEBT OWING AND FUND COMPLETION OF FINANCIAL YEARS AUDITS
* PEMBURY LIFESTYLE: PRELIMINARY AGREEMENT REACHED WITH MOORE TO CONSIDER REAPPOINTMENT & TO COMPLETE AUDITS OF FYS ENDED DEC 2019, DEC 2020 & DEC 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:
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