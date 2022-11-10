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BRIEF-Astrazeneca QTRLY Reported EPS $1.06

Reuters | Updated: 10-11-2022 12:40 IST | Created: 10-11-2022 12:36 IST
BRIEF-Astrazeneca QTRLY Reported EPS $1.06
Representative image Image Credit: Flickr

AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - YTD AND Q3 2022 RESULTS

* ASTRAZENECA - QTRLY TOTAL REVENUE $ 10,982 MILLION VERSUS $9.9 BILLION AS REPORTED YEAR AGO * ASTRAZENECA - QTRLY REPORTED EPS $1.06

* ASTRAZENECA - QTRLY PRODUCT SALES UP 16% TO $10,590 MILLION AT CER * ASTRAZENECA - QTRLY CORE EPS $1.67

* ASTRAZENECA - FY 2022 CORE EPS AT CONSTANT EXCHANGE RATES NOW EXPECTED TO INCREASE BY A HIGH TWENTIES TO LOW THIRTIES PERCENTAGE * ASTRAZENECA - UPDATES ITS FY 2022 GUIDANCE AT CER

* ASTRAZENECA - AT ACTUAL EXCHANGE RATES, EXPECTS FY 2022 TOTAL REVENUE GROWTH TO BE IMPACTED BY CURRENCY HEADWIND OF A MID SINGLE-DIGIT PERCENTAGE * ASTRAZENECA - IN CHINA FOR TAGRISSO, COVID-19 RELATED LOCKDOWNS CONTINUED TO HAVE AN ADVERSE IMPACT IN Q3, THOUGH AT A LOWER LEVEL THAN Q2 Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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